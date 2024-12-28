Lefkoşa’da kavga ve çevreye rahatsızlıktan 4 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün saat 22.00 sıralarında, kamuya açık bir yer olan Dr. Niyazi Manyera Sokak’ta, bir apartmana ait araç park yerinde, araç park yeri konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu L.Ö.(E-35) bir taraf olup, diğer taraf olan Ö.B.K.(E-25), M.F.Ç.(E-24) ve B.A.(E-22) ile kavga edip, yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdiler. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Diğer polisiye haberler:

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz bir kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Gönyeli’de bir evin mutfağında çıkan yangın zarara neden oldu

Gönyeli’de Şehit Mustafa Yalçın Sokak’ta dün saat 20.30 sıralarında, bir şahsa ait evin mutfağında, muhtemelen odun sobasını yakmak için kullanılan yakıcı maddenin alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, mutfak içerisinde bulunan muhtelif ev eşyaları zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı mutfağın duvarları da islendi.