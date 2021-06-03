Lefkoşa'da kaza: 1 kişi yaralandı

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03/06/2021

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Lefkoşa'da kaza: 1 kişi yaralandı

Lefkoşa’da bugün saat 09.40’da Dr. Burhan Nalbantoğlu caddesi üzerinde meydana gelen treafik kazasında 81 yaşındaki Ali Sinan Karayeğen yaralandı. Karayeğen’in tedavisi halen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde sürüyor.

Lefkoşa’da bugün  saat 09.40’da Dr. Burhan Nalbantoğlu caddesi üzerinde Ali Sinan Karayeğen(E-81) yönetimindeki NE 547 plakalı motosiklet sürücüsünün dikkatsizce araçlara öncelik hakkı vermeden hastane çemberine giriş yapması sonucu o esnada güney istikametine doğru seyreden ve çembere giriş yapan Cengiz Tutkun (E-44) yönetimindeki MM 322 plakalı aracın yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Sinan Karayeğen’in tedavisi halen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde sürüyor. Kaza ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.

03/06/2021 10:40
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TAGS: trafik kazası, lefkoşa, Cengiz Tutkun, Ali Sinan Karayeğen
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