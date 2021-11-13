Lefkoşa'da kaza: 1 kişi yaralandı

Lefkoşa’da bu sabah saat 02.00 sıralarında dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada 28 yaşındaki İbrahim Taşkıran yaralandı.

Lefkoşa’da bu sabah saat 02.00 sıralarında Meltem Sokak üzerinde ZLR 784 plakalı salon aracı çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan İbrahim Taşkıran (E-28) seyretmekte olduğu yolun sağında bulunan 1 nolu ev önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından yoldan çıkarak 1 metre derinliğindeki toprak sete aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra yoluna devam ederek 1 nolu evi çevreleyen demir parmaklıklara yine aracının ön kısmı ile çarptı. Çarpmaya müteakip araç savrularak sol yan kısmı ile zeytin ağacına çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü İbrahim Taşkıran ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil serviste müşahede altına alındı.

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13/11/2021 12:12