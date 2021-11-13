Lefkoşa'da kaza: 1 kişi yaralandı

ads ads ads ads
13/11/2021

ads
ads
ads
Lefkoşa'da kaza: 1 kişi yaralandı

Lefkoşa’da bu sabah saat 02.00 sıralarında dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada 28 yaşındaki İbrahim Taşkıran yaralandı.

Lefkoşa’da bu sabah saat 02.00 sıralarında  Meltem Sokak üzerinde ZLR 784 plakalı salon aracı çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan İbrahim Taşkıran (E-28) seyretmekte olduğu yolun sağında bulunan 1 nolu ev önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından yoldan çıkarak 1 metre derinliğindeki toprak sete aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra yoluna devam ederek 1 nolu evi çevreleyen demir parmaklıklara yine aracının ön kısmı ile çarptı. Çarpmaya müteakip araç savrularak sol yan kısmı ile zeytin ağacına çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü İbrahim Taşkıran ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil serviste müşahede altına alındı.

***

13/11/2021 12:12
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: lefkoşa, kaza, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.