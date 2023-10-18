Lefkoşa'da kaza! 1 Yaralı

Lefkoşa’da dün saat 12:00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Asrın İleri yaralandı.

Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, dün, saat 12:00 sıralarında, Cuma GÜNAL (E-61) yönetimindeki TPN 103 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Asrın İLERİ (E-26)’ye çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Asrın İLERİ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde burun kemiğinde ve dişinde kırık teşhisi nedeniyle, gerekli tedavisi yapıldıktan sonra taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.