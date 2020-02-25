Lefkoşa'da Kaza! 1 Yaralı!

Lefkoşa’da bu sabah meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza nasıl oldu?

Bugün saat 08.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Hasan Çelik yönetimindeki EE 344 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Hamitköy çemberi yakınlarına geldiği zaman o esnada yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan Sedat Aslan’a (E-29) çarptı

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

25/02/2020 09:49