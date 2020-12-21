Lefkoşa'da Kaza!

Lefkoşa'da dün saat 21:00 sıralarında, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Fatih Ahmet Yılmaz (E-29), 232 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu esnada, yönetimindeki NJ 675 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Ağaç Market önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda park halinde bulunan MR 419 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan MR 419 plakalı araç da önünde park halinde bulunan ES 639 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.

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21/12/2020 11:24