Lefkoşa'da kaza! 4 yaralı

Lefkoşa’da Şehit Mustafa Mehmet Sokak üzerinde dün 22.30 sıralarında 212 promil alkollü Aziz Yuldashev (E-40) yönetimindeki FM 779 plakalı salon arala karşı istikametten gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüş yapması sonucu, o esnada karşı istikametten gelen Mustafa Can Geçit (E-24) yönetimindeki KR 807 plakalı salon aracın sağ kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan KR 807 plakalı araç sürücüsü ile yolcular; Halil İbrahim Çivi (E-22), Türki Saz (E-21) ve Mehmet Beşli (E-21) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

FM 779 plakalı araç sürücüsü Aziz Yuldasev tutuklandı.

Öte yandan dün saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da Necip Tözün Sokak üzerinde, 369 promil alkollü Engin Pekri (E-60) yönetimindeki GZ 619 plakalı araçla yol kavşağına geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan PT 987 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, GZ 619 plakalı araç sürücüsü Engin Pekri tutuklandı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.