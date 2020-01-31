Lefkoşa'da kaza! Araç barın duvarına çarptı

Lefkoşa'da saat 00.45'te dikkatsizlik sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, bir araç yoldan çıkarak barın duvarına çarptı.

Polisten alınan bilgiye göre kaza, Lefkoşa’da saat 00:45’de Hasane Ilgaz sokak boyunca LA 047 plakalı salon aracı güney istikametine doğru kullanan Fırat ELMA (E-29) seyretmekte olduğu yolun sonunda bulunan Osman Paşa Caddesi kavşağına geldiğinde kavşakta durmadan dikkatsiz bir şekilde Osman Paşa caddesine giriş yaparak, o esnada sağından cadde boyunca doğu istikametine doğru seyreden Rosalin Ronak Ada HOFFMANN (K-23 ) yönetimindeki LM 419 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan LM 419 plakalı araç yolun sağında bulunan Quata barın duvarına, ön kısmı ile çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

31/01/2020 11:22