Lefkoşa'da kaza, araç takla attı

LEfkoşa'da bu sabah yaşanan kaza görenleri korkuttu. Altınbaş Petrol trafik ışıklarının olduğu bölgede meydana gelen kazada bir araç takla attı. Yürekleri ağza getiren kazada ML 842 plakalı araç, takla atarak durabildi.

Kazada 25 yaşındaki Thomas Abuobeleye AKPANKE isimli araç sürücüsü 420 promil alkollü çıktı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre; 410 promil alkollü olduğu belirlenen Thomas Abuobeleye AKPANKE (E-25) ML 842 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Alpet petrol trafik ışıklarına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına, ardından trafik yön levhasına ve trafik sinzalizasyon ışıklarına ait direğe çarpıp yol içerisinde devrildi.

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07/04/2021 08:04