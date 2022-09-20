Lefkoşa'da kaza! Araç yan döndü

Lefkoşa'da bugün saat 12:20'de Gzt. Abdi İpekçi Caddesi üzerinde, dikkatsizlik sonucu trafik kazası meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada şans eser, yaralanan olmadı.

Lefkoşa'da bugün saat 12:20'de Gzt. Abdi İpekçi Caddesi üzerinde, Narin GÜNDEMİR(K-45) yönetimindeki JV 179 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce sağa doğru şerit değiştirmesi sonucu, o esnada cadde üzerinde aynı istikamete doğru seyreden Ahmet Enes GÜNGÖRDÜ (E-29) yönetimindeki LY 646 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı. Çarpmaya müteakip yoluna devam eden LY 646 plakalı araç, sağ yan tarafı üzerine devrilerek durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili polis soruşturması sürüyor.

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20/09/2022 13:49