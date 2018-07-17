Lefkoşa'da kaza, bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, dün Lefkoşa’da akülü bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; dün saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr.Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyreden 49 yaşındaki Necati ŞAHİN, yönetimindeki LT 460 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan Yakın Doğu Bulvarı kavşağına geldiğinde Yakın Doğu Bulvarına dönüşe geçmesi sonucu, o esnada sol şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyreden 53 yaşındaki Ali HEKİMOĞLU yönetimindeki akülü bisiklet ile çarpıştılar.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan bisiklet sürücüsü Ali HEKİMOĞLU kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor