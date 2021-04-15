Lefkoşa'da korkutan kaza!

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15/04/2021

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Lefkoşa'da korkutan kaza!

Lefkoşa’da bugün saat 16.10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü Ali Yönder yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Lefkoşa'da Mahmut Paşa Sokak üzerinde Meltem Ayaz yönetimindeki MV 732 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada karşı istikametten gelen Ali Yönder yönetimindeki bisiklet ile çarpıştı. 

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

15/04/2021 19:03
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TAGS: Lefkoşa’da korkutan kaza!, haberkibris,
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