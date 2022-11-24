Şişede durduğu gibi durmadı, kaza ucuz atlatıldı

Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde, bu akşam iki aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Şans eseri yaralanmanın olmadığı kazada, polisin yaptığı alkol testinde sürücülerde biri alkollü çıktı.

Polis Basın Subaylığı’nda verilen bilgiye göre kaza, saat 18:00 sıralarında meydana geldi.

Yüksel Yükseliş (E-34), 156 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HS 153 plakalı salon araç ile dikkatsizce seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yolun üzerinde bulunan Ctroen ışıklarına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp orta refüjü aşıp karşı şeride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde seyretmekte olan Ozan Beysan (E-49) yönetimindeki NB 390 plakalı salon araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir

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24/11/2022 21:04