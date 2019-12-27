Lefkoşa'da korkutan kaza! 2Yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 00.05 raddelerinde meydana geldi.

Lefkoşa’da Kemal Şemiler Caddesi üzerinde dikkatsizce seyreden plakası meçhul salon araç sürücüsü, seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Zefir Bar önlerine geldiğinde park halinde bırakılan KV 485 plakalı salon araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yana doğru savrulan KV 485 plakalı salon araç, o esnada aracın dışında aracın yanında yol kenarında beklemekte olan Fergün Deniz(K-46) ve Serap Bebek’e (K-26) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan iki yaya, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Meçhul araç sürücüsü, isim ve adresini vermeden kaza mahallinden ayrıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.







27/12/2019 09:41