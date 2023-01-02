Lefkoşa’da korkutan kaza: 4 araç hasar gördü

Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi’nde bu akşam saatlerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı, 4 araç hasar gördü.

Yaralı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 17.30 raddelerinde meydana geldi.

RJ 431 plakalı salon aracı ile çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde seyreden Mehmet Bozoğlan (E-39), Yakın Doğu Bankası önlerine geldiğinde, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik sıkışıklığı nedeniyle duran Sinem Yalçıntaş (K-44) yönetimindeki NA 306 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı. Araç ardından sol şerit içerisine giriş yaparak Nehir Dağlı ( K-27) yönetimindeki SB 900 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan NA 306 plakalı araç ise Ebru Gazioğlu (K-40) yönetimindeki RT 882 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan SB 900 plakalı araç sürücüsü Nehir Dağlı, ambulans ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi'ne kaldırılarak yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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02/01/2023 21:58