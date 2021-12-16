Lefkoşa’da korkutan kaza: Bir kişi yaralandı!

Lefkoşa'da Şht Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Mecbure Elekçi yaralandı.

Saat 19.00 sıralarında, Mecbure Elekçi, yönetimindeki elektrikli üç tekerlekli scoter ile seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa Abdullah Tarla Sokağa dönüşe geçtiği sırada, o esnada cadde üzerinde seyreden Ramzan Rasool, yönetimindeki MS 185 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan Mecbure Elekçi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

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16/12/2021 21:48