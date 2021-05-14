Lefkoşa’da korkutan yangın!

Taşkınköy bölgesinde bir binanın çatı katında depo yandı.

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14/05/2021

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Lefkoşa’da korkutan yangın!

Lefkoşa'da bugün saat 13.30 sıralarında,  Metropol Bölgesinde Sht Kemal Ünal Sokak üzerinde bulunan Lefkonuklu İş Hanının dam kısmında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu,  biri faal ikisi kullanılmayan 3 adet plastik su deposu, bir adet klima dış ünitesi, 25 metre karelik izalosyon malzemesi tamamen, bir kanepe ve yastık ise kısmen yanarak zarar gördü.  Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Soruşturma devam ediyor.

14/05/2021 14:07
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TAGS: lefkoşai metropol yolu, yangın, depo
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