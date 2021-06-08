Lefkoşa'da korkutan yangın

Bugün saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Cemsa Karting isimli iş yerinin doğu kısmında yer alan arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Çıkan yangın sonucu, yaklaşık 6 dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otların yanı sıra, çöp ve molozlar, atıl durumdaki araba lastikleri, tahta parçaları ile Cemsa Karting'e ait içerisinde eski ofis ve ev eşyalarının bulunduğu depo yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri ve askeri personelin müdahalesi ile söndürüldü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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08/06/2021 14:56