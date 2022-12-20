Lefkoşa’da korkutan yangın!

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20/12/2022

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Lefkoşa’da korkutan yangın!

Lefkoşa Surlariçi’nde bu akşam saatlerinde bir iş hanının bodrum katında yangın çıktı.

Yangın, Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın saat 18:30 sıralarında meydana geldi.

Yediler sokak üzerinde bulunan ve kullanılmayan bir iş hanının bodrum katında meydana gelen yangın sonucu, bodrum içerisindeki yığın halde olan çöpler ve kağıtlar yandı. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

20/12/2022 20:56
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TAGS: Lefkoşa’da korkutan yangın!
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