Lefkoşa’da Korsan Taksicilik Yapan İmam KKTC'den Ayrıldı

Lefkoşa’da 18 Mart 2024 tarihinde korsan taksicilik yaparken yakalanan Taha Tarkan Bay, KKTC’den ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu. Bay, Lefkoşa’daki Turunçlu Fethiye Camii'nde imamlık yapıyordu.

Taha Tarkan Bay, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"VEDA... 25 yıllık Kıbrıs hayatımın sonuna geldik. Acısıyla tatlısıyla, hizmetiyle cefasıyla, güzellikleri ve Sahabeleriyle bitti. Görüştüğüm, görüşemediğim herkesten Allah razı olsun. Hakkınızı helal ediniz, benden yana helal olsun. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bizleri Hizmet-i İman’dan ve Kur'an'dan ayırmasın inşallah."

Polis Bay, hakkında yasal işlem yaparak ceza kesmişti.