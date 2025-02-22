Lefkoşa'da silahlı saldırı

Lefkoşa’da bugün Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerindeki bir iş yerine giren silahlı bir kişi Ahmet Keskin’i ayağından vurarak kaçtı. Saldırgan aranıyor.

Polisten verilen bilgiye göre, olay bugün 15.15 sıralarında yaşandı. Lefkoşa’da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerindeki bir iş yerine giren kimliği meçhul şahıs, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı işletme içerisinde bulunan Ahmet Keskin’i tabancayla sağ baldırından vurdu.

Ahmet Keskin’in tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılıyor.

Kimliği meçhul şahıs aranmakta olup soruşturma devam ediyor.