Lefkoşa’da mağaza hırsızlığı: İki kişi tutuklandı

Lefkoşa’da bir mağazada gerçekleşen hırsızlık olayında iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün 11:30 sıralarında bir giyim ve aksesuar mağazasına müşteri gibi giren A.Ş. (K-38) ve G.Ş. (K-17), 9 bin 650 TL değerindeki kıyafet, çanta ve takıları çalarak ödeme yapmadan mağaza dışına çıktı. Polisin soruşturması sonucu şüpheliler tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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-İskele Boğaz’da yangın: Konteyner ve eşyalar kül oldu

İskele Boğaz’daki bir şantiyede bu sabaha karşı 01.00 sıralarında yangın çıktı. Konteyner içerisinde ısınmak için kullanılan portatif sobadan çıkan ısının plastik masayı tutuşturması sonucu başlayan yangında, konteyner ve içerisindeki eşyalar tamamen yandı. Ayrıca, bitişikte depo olarak kullanılan başka bir konteyner ile plastik su deposu da yangından zarar gördü. Yangına müdahale eden bir kişi her iki elinden yanarak yaralandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve soruşturma devam ediyor.