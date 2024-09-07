Lefkoşa'da Methamfetamin Operasyonu: 10 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Lefkoşa'da Metehan Kara Geçiş Kapısı'nda, 07 Eylül 2024 tarihinde saat 18:45 civarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesinden yaya olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giriş yapan A.Ç. (E-42) isimli şahsın üzerinde yaklaşık 10 gram methamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Söz konusu madde emare olarak alınırken, A.Ç. tutuklanarak gözaltına alındı.

Polis yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.