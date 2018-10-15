Lefkoşa’da meydana gelen kazada araç yaya’ya çaptı

Lefkoşa’da bugün öğleden sonra meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Polis basın subaylığının verdiği bilgiye göre, kaza, Osman Paşa Caddesi üzerinde Kerim Kırmızı’nın (E-59), yönetimindeki LY 005 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada, yaya olarak, yolun solundan sağına doğru geçmeye çalışan 24 yaşındaki Ömer Faruk Tamir ‘e çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan Ömer Faruk Temir kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.