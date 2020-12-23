Lefkoşa’da meydana gelen soygunda 1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen soygun, darp ve mülke tecavüz suçlarından methaldar olan zanlı Godwin Obediah Agbedı mahkemeye çıkarıldı ve hakkında 2 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, Lefkoşa'da Zümrüt Sokak Asok Lojmanları No: 19 Hamitköy adresinde Lefkoşa'da sakin Godwin Obediah Agbedı’nin (E- 31 Öğrenci Nijerya) beraberinde henüz tespit edilemeyen 4 erkek şahıs ile birlikte kendilerine borcu olduğu gerekçesiyle aynı adreste sakin Gideon Jeffrey Uwadıale'nin ikametgahına rızası dışında girerek darp ettikten sonra; adı edilene ait erkek çantası ve içerisinde 3 adet tıraş̧ makinası, muhtelif sahsı eşyaları, 5 bin TL para, 1 adet cep telefonunu ve 1 adet Laptopu zor kullanarak alarak soygun sucunu islediklerini anlattı.

Polis, Godwin Obediah Agbedı’nin derdest emri gereği tutuklandığını, meçhul 4 erkek sahsın arandığını belirtti. Polis, zanlının herhangi bir gönüllü̈ ifade vermediğini ve sözlü̈ beyanlarının araştırıldığını anlattı.

Polis, olay yerinde olayın meydana geldiği anı gösteren çok sayıda güvenlik kamerası mevcut olduğunu ve henüz incelemelerin yeni başladığını belirtti.

Polis, zanlının serbest kalması halinde aranan şahıs ve emarelere etki etme olasılığı olduğundan zanlının soruşturma maksatlı poliste 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı, suçlamaları reddetti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hasan Dağlı, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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23/12/2020 15:10