Lefkoşa'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

Lefkoşa'da bugün saat 02:30 sıralarında meydana gelen bir trafik kazasında, Osman Örek Caddesi üzerinde seyir halinde olan Stavros KYRIACOU'un kullandığı NMT 939 plakalı salon araç, dikkatsiz bir şekilde ilerlerken önünde seyir halinde olan Andreas ORFANIDES'un kullandığı KYE 822 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü Andreas ORFANIDES, hızla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavisinin ardından Andreas ORFANIDES müşahede altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor