Lefkoşa'da minibüsün çarptığı yaya, ağır yaralandı

Bugün saat 17:20 sıralarında, Ortaköy'de bir kaza meydana geldi

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde, Kadir Aztekin (E-70), yönetimindeki TRT 787 plakalı araç ile çift şeritli yolun soldan birinci şeridi içerisinde batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Tepe Home isimli iş yeri önlerine geldiğinde yolun solunda yaya olarak yürümekte olan Metin Köksal (E-61)'a aracının sol dikiz aynası ile çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Metin Köksal kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı

Polisin soruşturması devam ediyor