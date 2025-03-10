Lefkoşa’da öğrenci yurdundaki kavgada 5 tutuklama

Lefkoşa’daki bir öğrenci yurdunda 5 kişinin karıştığı kavga, yaralanma ve kırıkla sonuçlandı. Şahıslar tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, H.Y.(E-22), B.Ö.(E-23) ve S.Y.(E-21) bir taraf olup, koridor içerinde yüksek sesle bağırıp rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tartıştıkları Ö.D.(E-20) ve S.K.(E-21) ile kavga etti. Kavgada, H.Y.’nin (E-22) S.K.’nin (E-21) yüzüne vurması sonucu, S.K’nin sol gözünde kanama ve burnunda kırılma meydana geldi.

Polis, bahse konu şahısların tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.