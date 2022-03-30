Lefkoşa'da okuma etkinliği

Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği, 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında okuma etkinliği düzenledi.

Türkiye ile eş zamanlı olarak Lefkoşa Türk Lisesi Felsefe ve Okuma Kulübü öğrencileri ile birlikte yapılan etkinlik, 12:30-13:00 saatleri arasında Girne Kapısı’nda yer aldı.

Bu yıl “Aydınlık için okuyoruz” sloganı ile yapılan etkinlikle ilgili bilgi veren Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mavişe Pınar Uysal, etkinliğin her yıl yapılan gelenekselleşmiş bir etkinlik olduğunu aktardı.

Bu yılki okuma etkinliğinin geçtiğimiz aylarda koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Türk Kütüphaneciler Derneği eski Genel Başkan Yardımcısı ve araştırmacı-yazar Aydın İleri anısına yapıldığını belirten Uysal, Lefkoşa Türk Lisesi Felsefe ve Okuma Kulübü öğrencilerine de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bu habere tepkiniz:



30/03/2022 15:58