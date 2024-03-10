Lefkoşa’da olaylı gece…

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanı önünde, saat 03.30 sıralarında, aralarında önceden yaşanan sorun nedeniyle kendilerini söz konusu eğlence mekanına almadıkları gerekçesiyle, alkollü içki tesiri altında bulunan M.H.(E-23), A.H.(E-21), V.D.(E-21) ve H.K.(E-), mekanda güvenlik görevlisi olarak çalışan iki kişiye bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp, söz konusu şahıslara zarar verecekleri yönünde şiddet kullanma tehdidinde bulundular.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.H, A.H. ve V.D. tespit edilerek tutuklanırken, H.K. ise aranıyor.