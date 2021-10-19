Lefkoşa'da olaylı gece, 9 tutuklu

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19/10/2021

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Lefkoşa'da olaylı gece, 9 tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen darp olayında 9 kişi tutuklandı. 

Lefkoşa' da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji servisinin park alanında Ü. E. isimli şahsı ve kavgayı ayırmaya gelen 2 kişiyi ciddi şekilde darp eden 9 zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkartıldı. Polis şahısların ciddi şekilde darp edildiğini ayrıca Ü. E.'ye ait araca da hasar verildiğini açıkladı. 

Mahkeme 5 zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına diğer 4 zanlının ise tutuksuz yargılanmasına emir verdi 

Kamalı Haber

 

19/10/2021 12:21
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TAGS: lefkoşa, kavga
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