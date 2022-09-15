Lefkoşa'da olaylı gece, bir kişi ağır yaralandı

Lefkoşa'da internet kullanımı yüzünden kavga eden iki ev arkadaşı hastanelik oldu. Çıkan kavgada biri kolundan diğeri sırtından bıçaklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre 14 Eylül saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa’da bulunan bir apartman dairesinde, internet kullanımı ile ilgili aralarında yaşanan tartışma sonucu P.A.O(E-30) bıçak ile L.C.E.(E-24)’yi kolundan kesmek suretiyle yaraladığı esnada, L.C.E.(E-24), P.A.O.(E-30)’nın elinden aldığı bıçağı, P.A.O.’nun sırt kısmına sokmak suretiyle adı edileni ağır şekilde yaraladı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, olay sonucu ağır şekilde yaralanan P.A.O., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor

Bu habere tepkiniz:



15/09/2022 13:09