Lefkoşa'da olaylı gün, birbirlerine girdiler!

Lefkoşa’da meydana gelen kavga meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Osed Alkhatib, Zakaria Layla, Safian Fatahalla, Yahia Mohammad Yahia Elmıssınd ve Talal Sami Talal Basem mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp 03.12.2019 tarihinde saat 13.10 raddelerinde Lefkoşa’da Belediye Bulvarı üzerinde alacak verecek meselesi ile ilgili diğer bir taraf ve henüz isimleri tespit edilemeyen 4 veya 5 kadar kişi ile toplandıktan sonra birbirleri ile kavgada edip rahatsızlık çıkardıklarını anlattı.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili tüm zanlıların tutuklandığını, zanlıların mesele ile ilgili gönüllü ifade vermediklerini belirtti.

KAVGAYA KARIŞAN DİĞER ŞAHISLAR ARANIYOR

Polis, mesele ile ilgili yapılan soruşturma ve temin edilen kamera görüntülerinde, meydana gelen kavgada yaklaşık 11-12 kişi olduğu ve bu kavga esnasında 1 veya 1 den çok bıçak, kemer, zincir ve demir çubuk bulunduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını, mesele ile ilgili alınması gereken birçok ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ayrıca meselede kavgaya karışan şahıslar ve emarelerin halen arandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak hangi zanlıların kanunsuz bıçak taşıdığı ve hangi zanlıların tecavüz-i alet kullandığı ile ilgili incelemelerin halen devam ettiğini belirterek, zanlıların 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatları tutukluluk süresine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

04/12/2019 17:18