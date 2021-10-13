Lefkoşa’da ölümlü trafik kazası

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13/10/2021

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Lefkoşa’da ölümlü trafik kazası

Lefkoşa’da sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Yakın Doğu Bulvarı üzerinde yaşanan trafik kazasında bir aracın çarptığı bisiklet sürücü yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Öte yandan ölümlü kazaya sebebiyet veren sürücünün aracı ile olay yerinden kaçtığı gelen bilgiler arasında.

Kaçan aracın gri renk bir otomobil olduğu ifade edilirken hayatını kaybeden kişinin ismi açıklanmadı.   

13/10/2021 01:33
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TAGS: Lefkoşa’da ölümlü trafik kazası, haberkibris,
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