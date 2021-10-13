Lefkoşa’da ölümlü trafik kazası
13/10/2021
Lefkoşa’da sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Yakın Doğu Bulvarı üzerinde yaşanan trafik kazasında bir aracın çarptığı bisiklet sürücü yaşamını yitirdi.
Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.
Öte yandan ölümlü kazaya sebebiyet veren sürücünün aracı ile olay yerinden kaçtığı gelen bilgiler arasında.
Kaçan aracın gri renk bir otomobil olduğu ifade edilirken hayatını kaybeden kişinin ismi açıklanmadı.