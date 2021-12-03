Lefkoşa'da operasyon, iki tabanca ve mermiler ele geçirildi

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03/12/2021

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Girne Turizm Limanında yakalanan uyuşturucunun ardından polis Lefkoşa'daki bir eve baskın düzenledi. 

Yapılan aramada M.A.(E-49)’un Lefkoşa’daki evinde iki tabanca ve mermiler ele geçirildi. 

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre operasyon kapsamında yürütülen soruşturmada; ikametgahında yapılan arama sonucu 9mm çapında iki adet tabanca ve şarjörleri ile 9mm çapında iki adet canlı mermi ve 85 adet kurusıkı tabanca mermisi bulunarak emare olarak alındı

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor

03/12/2021 10:38
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TAGS: lefkoşa, operasyon
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