Lefkoşa’da Polis Ekiplerine Direnen 4 Kişi Tutuklandı

Polis ekiplerine mukavemet gösteren, fiziksel engel oluşturan ve şiddet uygulayan 4 kişi tutuklandı

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17/03/2025

Lefkoşa’da Polis Ekiplerine Direnen 4 Kişi Tutuklandı

Lefkoşa’da dün sarhoş haldeyken yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yapmaları üzerine kendilerini göz altına almaya çalışan polis ekiplerine mukavemet gösteren, fiziksel engel oluşturan ve şiddet uygulayan 4 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre saat 17.50 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi’nde  R.S.A.A. (E-26), N.C.S.G. (E-28), S.R.F.W. (E-42) ve R.P.V. (E-35), polis ekiplerini darp ve görevlerini yapmaktan men etti.

Olayla ilgili soruşturma  devam ediyor.

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TAGS: haber, kıbrıs
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