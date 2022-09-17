Lefkoşa’da ralli heyecanı start aldı

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının beşinci yarışı iki günlük programla yapılıyor.

Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi’nin seremonik startı dün (17 Eylül Cumartesi) Kermiya’da bulunan Omağ Intense önünden (Nomi Bar) verildi. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile organize edilen rallide 15 ekip start aldı.

Seremonik startın ardından Zet Leisure Center’de rallinin açılış etabı yapıldı. Keyifli geçen Özel Seyirci Etabı, Drift araçlarının gösterisi ile başladı. Ardından geçilen etapta yeni aracı Ford Fiesta S2000 ile Goodyear Racing Team’den Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi en iyi dereceyi elde ederek ralliye liderlikle başladı.

Onu sadece 1.3 saniye farkla NEU Drift Team’den Enver Haskasap-Güner Şevketoğlu ikilisi takip ederken, üçüncü Kıbrıs Online Rally Team’den Barış Kalfaoğlu-Ahmet Özerdem ikilisi oldu.

Bugün (18 Eylül 2022 Pazar) Aktepe, Alayköy ve Kanlıköy etapları geçilecek

Rallinin ikinci gününde ekipler Alayköy, Kanlıköy ve Kermiya bölgelerinde hazırlanan 3 etabı toplamı 7 etap olacak şekilde geçecekler. İlk olarak yaklaşık 10 kilometrelik Aktepe etabı 10.20 ve 11.10 ilk aracın start saati olacak şekilde iki kez art arda geçilecek. Ardından aynı bölgede hazırlanan yaklaşık 12 kilometrelik Kanlıköy etabı 12.50 ve 13.30’da ilk aracın start almasıyla başlayacak. Bu 4 etap Aktepe ormanı içerisinden ve Zet Leisure Center’in kuzeyinde yer alan zıplama noktasından izlenebilecek. Öğleden sonra ise 3 kez art arda Alayköy etabı geçilecek. İlk araç için Alayköy etabı saatleri 15.55, 16.35 ve 17.20 olacak. Metehan şehit çocukları arsalarından veya Alayköy yolu üstünde, sol tarafta Alayköy zıplama noktasından yarış takip edilebilecek. Servis alanı Gönyeli Bulvarı üzerinde kurulan yarışın finiş ve ödül töreni Çağkan Yapı İskele Sistemleri önünde yapılacak.

Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi Zet Seyirci Özel Etabı dereceleri:

Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 GOODYEAR Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Ford Fiesta S2000 2 03:12.1 2 Drift NEU Racing Team Enver Haskasap Güner Şevketoğlu Skoda Fabia R5 2 03:13.4 3 Kıbrıs Online Rally Team Barış Kalfaoğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer Evo IX N 03:17.4 4 Drift NEU Racing Team Halil Mulla Mehmet Çağla Mitsubishi Lancer Evo IX N 03:17.6 5 Kıbrıs Online Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Gürün Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 03:18.2 6 Kıbrıs Online Rally Team Mehmet Çocuk İrfan Topçu Mitsubishi Lancer Evo X N 03:20.0 7 Team Evo RT Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo IV 1 03:22.2 8 Team Evo RT Yusuf Cambaz Gökhan Sancar Mitsubishi Lancer Evo VI 1 03:24.3 9 Team Evo RT Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo VI 1 03:25.6 10 GOODYEAR Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N 03:29.1 11 GOODYEAR Racing Team Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo VI 1 03:30.0 12 Team Evo RT Hüseyin Yarkıner Ali Yöncü Mitsubishi Lancer Evo VI 1 03:31.7 13 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 Gti 3 03:39.8 14 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Serdar Kumru Fiat Palio 3 03:41.0 15 Mahmut Bozalanlar Mustafa Bektaş Can-Am Maverick X3 R 03:46.3

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17/09/2022 23:02