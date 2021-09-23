Lefkoşa’da rüzgar zarara neden oldu…
23/09/2021
Ülkemizi etkisi alan şiddetli rüzgar Lefkoşa’da zarara neden oldu. Lefkoşa Yenişehir bölgesinde hizmet veren Deniz Plaza yakınlarında bir ağaç kökünden koptu, 3 araç zarar gördü.
Deniz Plaza’nın karşısında bulunan park alanındaki devasa ağaç bölgede park halinde duran 2 aracın aynı zamanda hareket halindeki 1 aracın üzerine devrildi.
Yaşanan olay sonrası araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmaması sevindirdi. Bölgeye tedbir amaçlı bir ambulans gönderildiği ise gelen bilgiler arasında.
Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde.