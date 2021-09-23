Lefkoşa’da rüzgar zarara neden oldu…

Ülkemizi etkisi alan şiddetli rüzgar Lefkoşa’da zarara neden oldu. Lefkoşa Yenişehir bölgesinde hizmet veren Deniz Plaza yakınlarında bir ağaç kökünden koptu, 3 araç zarar gördü.

Deniz Plaza’nın karşısında bulunan park alanındaki devasa ağaç bölgede park halinde duran 2 aracın aynı zamanda hareket halindeki 1 aracın üzerine devrildi.

Yaşanan olay sonrası araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmaması sevindirdi. Bölgeye tedbir amaçlı bir ambulans gönderildiği ise gelen bilgiler arasında.

Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde.

Bu habere tepkiniz:



23/09/2021 15:48