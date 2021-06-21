Lefkoşa'da sağanak yağmur etkili oldu

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21/06/2021

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Lefkoşa'da sağanak yağmur etkili oldu

Yaz sağanağı ülkede etkili oluyor… Kışların bile çoğu zaman kurak geçtiği ülkede, nispeten serin devam eden hava koşullarının ardından, bugün yağan gök gürültülü sağanak, kış ve yağmur sevenleri mutlu etti.

Öğlen saatlerinden itibaren başkent Lefkoşa ve Lefke ağırlıklı olmak üzere birçok bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle KKTC ve Güney Kıbrıs’ta meteoroloji kuruluşları uyarı mesajları yayınladı. Etkili yağışların yarın ve çarşamba günü de devam etmesi bekleniyor.

 

21/06/2021 14:01
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TAGS: Lefkoşa, sağanak yağmur
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