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Lefkoşa’da Şht. Ecvet Yusuf Caddesi yarın akşam trafiğe kapatılacak

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24/05/2018

Lefkoşa’da Şht. Ecvet Yusuf Caddesi yarın akşam trafiğe kapatılacak
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sürdürdüğü Şht. Ecvet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme projesi kapsamında asfaltlama çalışması yapılacak.

Buna göre Kızılbaş Kilisesi Çemberi’nden Kemal Aksay Caddesi’ndeki Şht. Kemal Ünal Caddesi’ne dönen ışıklara kadar olan yol yarın saat 18:00’de  çift taraflı olarak trafiğe kapatılacak.

Yol, 28 Mayıs  Pazartesi  saat 07.00’ye kadar  kapalı kalacak.

Belediyeden yapılan açıklamada söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerin bölgedeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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TAGS: Lefkoşa, Şht. Ecvet Yusuf Caddesi, trafiğe kapalı yol
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