Lefkoşa'da şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Ülkede bu sabahtan itibaren etkili olan rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Göçmenköy'de bir evin damındaki su deposu fırtınanın etkisiyle devrildi.

Öte yandan Meteoroloji dairesi'nden yapılan açıklamada son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda rüzgarın kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat), zamanla fırtına (62-74 km/saat) ve yer yer tam fırtına (89-102 km/saat) şeklinde eseceği,vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilmişti.

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03/03/2022 13:18