Lefkoşa'da silahlı soygun

Lefkoşa’da meydana gelen “Silahlı Soygun, Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma, Yaralama, Şiddet Kullanma Tehdidi, Ciddi Darp, Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Dehşet Yaratmak Amacıyla Silah Taşıma”suçlarından methldar olarak tutuklanan zanlılar Birdağ Yurdaışık, Serhat Aydemir, Ferman Zelal Duman, Adnan İnaç, İsmail Caran mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlılar Birdağ Yurdaışık, Serhat Aydemir, Ferman Zelal Duman, Adnan İnaç, İsmail Caran’ın Silahlı Soygun, Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma, Yaralama, Şiddet Kullanma Tehdidi, Ciddi Darp, Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Dehşet Yaratmak Amacıyla Silah Taşıma suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 10.04.2022 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Mustafa Anıl Budaner ve Murat Öztürk’ün arkadaşları olan H.Ö.’nün alacak verecek meselesini konuşmak için Lefkoşa Fuar Alanı içerisinde her üçünün de bulundukları esnada aranmakta olan bir şahıs ile zanlı Birdağ Yurdaışık aralarında çıkan tartışma neticesinde olay yerine sonradan gelen Serhat AYDEMİR, Ferman Zelal DUMAN, Ismail CARAN, Adnan İNAÇ tarafından ciddi bir şekilde darp edildikleri esnada henüz tespit edilemeyen kesici bir cisimle Murat Öztürk'ün sol kolunu üst kısmında cilt üstü ve cilt altı 4-5 cm kesi oluşmasına sebep olarak yaralamalarına neden olduklarını anlattı. Polis, Birdağ Yurdaışık’ın tasarrufunda bulunan SP 155 plakalı aracı araç içerisinden aldığı siyah renk markası meçhul tabancıyı Mustafa Anıl Budaner'in yüzüne doğrultup 'yaklaşma seni öldürürüm sizi buraya gömerim kimsenin haberi olmaz" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunup Murat Öztürk'ün tasarrufunda bulunan 1-Phone 13 pro max cep telefonunu ve Mustafa Anıl Budaner'e ait 1 Phone 12 pro max cep telefonlarını zor kullanarak alarak silahlı soygun suçunu işlediklerini belirtti. Polis, 10.04.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden Zanlılar aleyhinde Derdest Emri Temin edildiğini söyledi.

Polis, 11.04.2022 tarihinde Zanlı 1-2-4 ve 5’in Girne'de zanlı Serhat Aydemir'in ikametgahında tespit edilerek tutuklandıklarını anlattı. Polis Girne Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri ile Zanlı 2'nin ikametgâhında huzurunda yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlandığını söyledi. Polis, zanlı Birdağ Yurdaışık’ın tasarrufunda bulunan SP 155 plakalı aracın emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, ayni gün Girne Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri ile zanlı Birdağ Yurdaışık'ın adresinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını anlattı. Polis, aynı tarihte zanlı Ferman Zelal Duman’ın Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube'ye gelerek teslim olup, tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın henüz yeni başladığını, aranan silah ve cep telefonları olduğunu ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri, temin edilmesi gereken ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu anlattı. Polis, tahkikatın geniş çaplı devam ettiğini söyleyerek, zanlıların serbest kalması halinde aranan emareler ve alınacak ifadelere etki edeceği kuvvetle muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatı, olayın sadece bir kavga meselesi olduğunu ve müştekinin iftira attığını ileri sürdü. Polis, olayın soruşturulacağını aktardı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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12/04/2022 14:56