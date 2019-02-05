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Lefkoşa’da Sokak Kütüphanesi dönemi başlıyor

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05/02/2019

Lefkoşa’da Sokak Kütüphanesi dönemi başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, LTB’nin şehrin farklı noktalarında sokak kütüphanesi yerleştirmeye karar verdiğini duyurdu.

Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda katkı yapmak isteyen vatandaşları pazartesi gününden itibaren kitaplarını LTB’ye bağışlamaya çağırdı.

Harmancı’nın paylaşımı şöyle:

Lefkoşa Türk Belediyesi kitap okuma alışkanlığı yayabilmek için şehrin farklı noktalarında sokak kütüphanesi yerleştirmeye karar verdi, sizde sokak kütüphanelerimize katkı yapmak istiyorsanız gerek çocuklar için gerekse de yetişkinler için kitaplarınızı önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren LTB’ye bağışlayabilirsiniz.
Kitapların tasnifinde Kütüphaneciler derneği ile birlikte güzel bir işbirliği yapacağız.

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TAGS: lefkoşa, sokak kütüphanesi
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