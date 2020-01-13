Lefkoşa’da sokak ortasında magandalık

Lefkoşa’da sokak ortasında kavga eden ve Hasan Diker isimli şahsı ciddi şekilde darp eden Yasin Kılıç, Talha Mert Kılıç, Hasan Uçar ve Faysal Uçar tutuklandı.

Mahkemeye çıkartılan zanlılara üçer gün tutukluluk verildi.

Mahkemede olayı anlatan polis zanlı Yasin Kılıç, Talha Mert Kılıç, Hasan Uçar ve Faysal Uçar’ın önce Hasan Diker’e ait KJ 526 plakalı salon aracı hasara uğrattığını ardından Hasan Diker’i ciddi şekilde darp ettiklerini belirtti.

Polis soruşturmanın devam ettiğini belirtti

(Kamalı Haber)

13/01/2020 17:05