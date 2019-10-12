Lefkoşa'da “Sokakta İyilik Var Festivali” gerçekleştiriliyor

Lefkoşa Surlariçi’nde “Sokakta İyilik Var Festivali” gerçekleştiriliyor.

Girne Özgürada Lions Kulübü’nce, Vakıflar İdaresi sponsorluğunda düzenlenen ve saat 10.00’da başlayan festival, 17.00’ye kadar devam edecek.

Yiyecek ve içecek stantlarının yer aldığı festivalde, müzik, eğlence ve dans gösterileri olacak.

Festivalin amacı, “çocuk çağı kanseri” ile ilgili farkındalığı arttırmak olarak açıklandı.

Stantlardan toplanacak gelir kanser hastalarına ve engellilere bağışlanacak.

12/10/2019 12:18