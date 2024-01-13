Lefkoşa'da soygun! 2 tutuklu, 3 kişi aranıyor

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13/01/2024

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Lefkoşa'da soygun! 2 tutuklu, 3 kişi aranıyor

Lefkoşa’da bir kişiyi evinde şişe ve süpürge sapıyla dövüp, cep telefonundaki banka uygulaması aracılığıyla 120 bin TL’sini çalan 5 kişiden 2’si tutuklandı. 3 kişi aranıyor.

Polisin açıklamasına göre, N.H.N.(E-30), A.S.B (E-29), F.U.(E-27) ve kimliği henüz tespit edilemeyen iki erkek şahıs, C.S.O.’nun (E-29) kaldığı ikametgaha giderek, zorla alıkoyduktan sonra, içki şişesi ve ahşap süpürge sapıyla ciddi şekilde darp etti. Sözkonusu kişiler C.S.O.’nun cep telefonunu da zorla alıp, banka uygulamasında bulunan 120 bin TL’yi kendi hesaplarına göndermek suretiyle çaldı. Saldırganlar daha sonra adı geçen şahsın aracının içerisinde mıhafaza edilen araç evraklarını da alıp, kaçtı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine saldırganlar N.H.N. ve A.S.B. tespit edilerek, tutuklandı. F.U. ile henüz kimliği tespit edilemeyen diğer iki şahıs ise aranıyor.

Soruşturma devam ediyor.

13/01/2024 11:20
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TAGS: soygun
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