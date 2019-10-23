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Lefkoşa'da su altında kalan yol trafiğe açıldı

Alpet Petrol istasyonu ışıkları meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldı. 

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23/10/2019
HK

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Lefkoşa'da su altında kalan yol trafiğe açıldı

Su baskını nedeniyle kapalı bulunan, Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki Atatürk Stadyumu ışıkları ile Alpet Petrol istasyonu arasındaki güzergah yeniden trafik akışına açıldı

Alpet Petrol istasyonu ışıkları meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldı. 

Bu noktada geçişler polis kontrolünde yapılıyor. 

Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi

23/10/2019 08:43
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TAGS: mağusa, yol, trafik
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