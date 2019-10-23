Lefkoşa'da su altında kalan yol trafiğe açıldı
Alpet Petrol istasyonu ışıkları meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldı.
23/10/2019
HK
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Su baskını nedeniyle kapalı bulunan, Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki Atatürk Stadyumu ışıkları ile Alpet Petrol istasyonu arasındaki güzergah yeniden trafik akışına açıldı
Alpet Petrol istasyonu ışıkları meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldı.
Bu noktada geçişler polis kontrolünde yapılıyor.
Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi