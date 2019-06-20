Lefkoşa’da tecavüz iddiası!

Lefkoşa’da birlikte içki içtiği kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Osita Samson Eluagu, bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı.

Polis, 03.06.2019 tarihinde saat 20.00 sıralarında Osita Samson Eluagu’nun (E-31, Ögrenci, Nijerya) evinde Lefkoşa' da sakin Z. G.’yi darp edip akabinde cinsel tecavüzde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Osita Samson Eluagu’nun mahkeme emriyle tutuklanmış olup Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildiğini söyleyen polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyen polis, zanlının bir gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.