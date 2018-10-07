Lefkoşa’da tertemiz bir çevre için LTB’den yeni uygulama

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yaşamaktan keyif aldığımız, temiz bir Lefkoşa için belirlenen toplama gününde çıkarılması koşuluyla evsel atık dışında kalan tüm atıkları belirlenen program çerçevesinde ve ücretsiz olarak toplamaya başlıyor. LTB Temizlik Şubesi ekipleri 1 Kasım tarihinde başlayacak yeni uygulama ile evsel atıklar dışında kalan yıkıntılardan veya tadilatlardan çıkan moloz (kaba inşaat atıkları hariç), bahçe temizliği ve budaması ile arazi temizliklerinden çıkan atıklar, eski ev eşyaları ve beyaz eşyaları da bölge bölge belirlenmiş olan günlerde rutin şekilde toplayacak.

Bölgeler Muhtarlık Sınırlarına Göre Belirlendi

Yeni uygulama kapsamında muhtarlık sınırlarına göre belirlenen bölgelerde Pazartesi günleri Marmara, Taşkınköy, Göçmenköy, Salı günleri Ortaköy, Aydemet, Kumsal, Köşklüçiftlik, Çarşamba günleri Suriçi, Çağlayan, Kızılay, Yenişehir, Perşembe günleri Küçük Kaymaklı ve Cuma günleri Hamitköy ve Haspolat bölgelerinde toplama işlemi yapılacak.

Atıklar toplama gününden 1 gün önce evlerin/işyerlerinin önüne çıkarılacak

Programlanmış rutin toplama işlemi sayesinde hem halk sağlığını korumayı hem çevreyi tehdit eden kirliliği artık tarihe gömmeyi hem de görsel olarak çok kötü görüntülere sebep olan olumsuz durumu ortadan kaldırılacak. LTB, bu uygulamanın sağlıklı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için tüm Lefkoşalılardan evsel atık dışında kalan atıklarını toplama gününden bir gün önce evlerinin/işyerlerinin önüne düzenli şekilde çıkarmaları için çağrıda bulundu.

Atıkları gününde çıkarmayıp kirlilik yaratanlar için 106.madde uygulanacak

1 Kasım 2018 tarihinde başlayacak uygulama çerçevesinde rutin toplama günü dışında ev/işyeri önüne konan atıklar nedeniyle yaratılan kirlilik yine Belediye ekipleri tarafından kaldırılacak ve Belediyeler Yasası’nın 106. maddesi (Yasal olarak zorunlu olanlar dışında Belde’de oturanlara yapılan her türlü hizmetlerin karşılığı belediyelerce ilgililerden ücret olarak alınır. Alınacak bu tür ücretler maliyet bedellerinden düşük olamaz)gereğince ücretlendirilip fatura edilecek. Yeni uygulama ile ilgili her türlü bilgi ve soru için LTB’nin 22 85 221(dahili 1313 ve 1315) numaralı telefonu aranabilecek.