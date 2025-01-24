Lefkoşa'da Tır ve Otomobil Çarpıştı

Lefkoşa'da Metehan çemberi yakınlarında öğle saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Bir tırın otomobili sıkıştırması sonucu gerçekleşen kazada, şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Kaza, yoğun trafiğin yaşandığı bölgedeki sürücülere kısa süreli bir panik yaşatırken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Polis, kazanın nedeni ve sorumluların belirlenmesi için detaylı bir rapor hazırlayacağını belirtti.